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Какая сфера науки под угрозой в Казахстане

Какая сфера науки под угрозой в Казахстане Фото: pixabay
Председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования Казахстана Дархан Ахмед-Заки 12 апреля рассказал, какой сфере науки не хватает исследовательских мощностей, ученых и финансирования, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в Казахстане сейчас действует конкурсная система выделения грантов на научные исследования.

"У нас есть направления, где за последние годы был утерян интеллектуальный потенциал, профессора уходили, неправильно сформировалась политика смены поколений и устарела материально-техническая база. Это относится к инженерно-технологическим направлениям", – сказал Дархан Ахмед-Заки на брифинге в СЦК.

По его словам, для того, чтобы довести определенную технологию до реального производства, необходимы технологические производственные цеха. Но этот блок за последние годы не финансировался. Поэтому в будущем ведомство планирует запустить программу поддержки этой сферы.

Рассказал он и о приоритетных направлениях научных исследований в Казахстане.  

"На сегодняшний день приоритетные направления для Казахстана – водная безопасность, перспектива развития городов и агломераций. Вопросы, касающиеся квантовых технологий и нанотехнологий. Я думаю, что данные предложения найдут отражение в наших трудах".Дархан Ахмед-Заки

27 марта глава государства подписал указ о новом статусе Национальной академии наук. Теперь это высшая научная организация страны при президенте Казахстана.

12 апреля ее возглавила разработчик казахстанской вакцины от коронавируса Кунсулу Закарья.

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