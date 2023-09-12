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Дархан Ахмед-Заки стал вице-министром науки и высшего образования РК

Дархан Ахмед-Заки стал вице-министром науки и высшего образования РК Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр науки и высшего образования Казахстана. Им стал Дархан Ахмед-Заки, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 сентября 2023 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Постановлением правительства РК Ахмед-Заки Дархан Жумаканович назначен вице-министром науки и высшего образования РК".

Дархан Ахмед-Заки родился 29 марта 1981 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, Казахский государственный технический университет им. К. Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в Алматы. В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО "КазахОйл" в Жанаозене.

В 2004-2012 годы был ассистентом, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, замдекана по учебно-воспитательной работе, заведующим кафедрой "Информатики" механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби; в 2012-2013 годы – деканом механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби; в 2013-2016 годы – проректором по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби; в 2016-2017 годы – директором Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК; в 2017-2020 годы – президентом Университета международного бизнеса; в 2020-2022 годы – ректором Astana IT University.

С ноября 2022 года по сентябрь 2023 года занимал должность председателя Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.

Ранее сообщалось о назначении двух вице-министров по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Ими стали Ерлан Нурпеисов и Бауыржан Сыздыков.

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