Возобновляется курсирование международного поезда сообщением Алматы – Саратов
Фото: Zakon.kz
Со 2 мая 2023 года курсирование пассажирского поезда №7/8 сообщением "Алматы – Уральск" продлевается до Саратова, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы АО "НК "Казахстан темир жолы", состав будет ходить через день.
"Из Алматы, начиная со 2 мая, по четным датам, из Саратова – с 5 мая по нечетным датам", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что казахстанцы смогут летать из Алматы в Самарканд прямым рейсом.
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