Возобновляется курсирование международного поезда сообщением Алматы – Саратов

Со 2 мая 2023 года курсирование пассажирского поезда №7/8 сообщением "Алматы – Уральск" продлевается до Саратова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Казахстан темир жолы", состав будет ходить через день.

"Из Алматы, начиная со 2 мая, по четным датам, из Саратова – с 5 мая по нечетным датам", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что казахстанцы смогут летать из Алматы в Самарканд прямым рейсом.