За три года казахстанцы потратили более триллиона тенге на азартные игры

Мажилисмен Руслан Берденов обеспокоен тем, что за последние три года казахстанцы потратили на азартные игры более 1 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Он направил свой депутатский запрос премьер-министру Алихану Смаилову. Букмекерские конторы и азартные игры депутат назвал одной из самых серьезных проблем в стране, которая порождает преступления. По данным Генпрокуратуры, за 2022 год было совершено более 157 уголовных преступлений. 20% из них, или более 31 тысячи, совершены на почве азартных игр.

"Сейчас в исправительных и пенитенциарных учреждениях содержится 34 702 человека. Хотелось бы отметить, что на содержание одного осужденного расходуется ежедневно 5800 тенге. В год сумма выходит в 2,2 млн тенге. В совокупности расходы на содержание данных лиц составляют 76,3 млрд тенге. Согласно статистическим данным за 2022 год, совершено 3676 фактов суицида. Из них каждый пятый совершен лицом, увлекающимся азартными играми. За последние три года наши граждане потратили на азартные игры более 1 трлн тенге, что не может не вызывать обеспокоенность, так как ВОЗ признала лудоманию болезнью. Но нет лечения от лудомании. А букмекерские конторы, зная все это, по сей день подсаживают людей на азартные игры, проводя агрессивную рекламную кампанию. Тем самым наносят сильный удар по национальной безопасности нашей страны". Руслан Берденов

Депутат привел в пример международный опыт. В Кыргызстане деятельность букмекерских контор и тотализаторов запрещена. В Южной Корее и КНР азартные игры официально запрещены. Игрокам онлайн-казино грозит тюремный срок. Кроме того, ведется жесткая цензура и блокируются все интернет-сайты, связанные с азартными играми.

"А меры, принимаемые нашим правительством в отношении проблемы азартных игр, такие как введение центра учета ставок и ограничение участия в азартных играх физического лица, касаются только людей, которые уже вовлечены в азартные игры. При этом курс лечения лудомании на одного человека составляет в среднем 400 тысяч тенге. Учитывая, что в стране насчитывается порядка 350 тысяч таких лиц, то на их лечение затраты составят 140 млрд тенге". Руслан Берденов

Он предложил:



на законодательном уровне установить полный запрет рекламы таких организаций на всех информплощадках, ТВ, радио, наружной рекламы, билбордов и т.д.;

проводить агитационную работу о вреде азартных игр посредством соцреклам в СМИ;

изучить опыт КНР как одной из самых совершенных систем по ограничению интернет-контента в целях блокирования азартных игр в интернете;

рассматривать возможность введения в вузах страны предметов по духовному развитию.

В последние годы игромания в Казахстане принимает все более угрожающие масштабы. К такому выводу пришли психотерапевты из-за участившихся к ним обращений. Назвать точное количество казахстанцев, подсевших на азартные игры, невозможно.

