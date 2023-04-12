Запретить установку лотерейных терминалов в супермаркетах предлагает депутат

"Игроки теряют много денег в казино и букмекерских конторах. В 2022 году объем игорных и букмекерских услуг составил 553,6 млрд тенге. Это на 52 миллиарда тенге больше показателя 2021 года и в 6,2 раза выше уровня 2020 года (89,7 млрд тенге)", – заявил мажилисмен.

По его словам, в социальном опросе, проведенном Институтом общественной политики партии Аmanat, 73,7% населения заявили, что очень обеспокоены лудоманией. А 66,1% респондентов признали игровую зависимость. При этом 61% опрошенных, особенно жителей сельской местности (65,5%), одобрили необходимость жесткого запрета деятельности букмекерских контор в Казахстане.

"Азартные игры сродни пожару, который может сегодня уничтожить нашу молодежь, а завтра – будущее страны", – заявил депутат.

В этой связи он потребовал от правительства запретить букмекерским конторам прием онлайн- и офлайн-ставок от обанкротившихся физических лиц и физических лиц, которые более трех месяцев не могут производить платежи по существующим кредитам.



Мажилисмен также требует внести соответствующие изменения в действующее законодательство о полном запрете рекламы финансовых пирамид, онлайн-казино и других рискованных азартных игр и усилить контроль за рекламной деятельностью электронных казино, которые запрещены в стране, но тем не менее встречаются в интернете.

Депутат требует строго запретить установку различных лотерейных терминалов в супермаркетах и общественных местах и распространение лотерейных билетов.

Ранее мажилисмен Руслан Берденов заявил, что за последние три года казахстанцы потратили на азартные игры более 1 трлн тенге.

Депутат Жанарбек Ашимжанов в своем запросе на имя заместителя премьер-министра указал на проблему игромании среди молодежи в Казахстане. По его словам, не помог решению проблемы и перенос казино в Капчагай и в Щучинск, так как сейчас широко распространены онлайн-казино и игровые терминалы.