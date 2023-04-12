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Казахстанка выдумала беременность ради защиты в суде

Казахстанка выдумала беременность ради защиты в суде Фото: pixabay
Жительница Абайской области предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать административного ареста за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Дело в отношении правонарушительницы рассматривалось в суде в марте 2023 года. В ходе рассмотрения дела она предоставила справку о беременности, что позволяло ей избежать наказания, так как закон запрещает применять арест в отношении беременных женщин. 

"Но во время допроса правонарушитель начинает давать противоречивые показания касательно своей беременности. На это обращает внимание участвующий в деле прокурор, который просит отложить рассмотрение дела и начинает проверять медицинские документы".Пресс-служба прокуратуры Абайской области

Как оказалось, справка о беременности была подделана.

"11 марта приговором Урджарского районного суда женщина была признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 385 ч. 3 УК РК с наложением наказания в виде штрафа. Более того, постановлением суда она была признана виновной в совершении административного правонарушения: наложен арест на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами на 7 лет".Пресс-служба прокуратуры Абайской области

3 апреля Генпрокуратура рассказала о фиктивном деле: в Костанайской области 33 года назад убили женщину. Тогда не удалось раскрыть преступление по "горячим следам" и дело "ушло" в архив. Через 32 года полиция района "отрапортовала" об установлении убийцы и завершении расследования.

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