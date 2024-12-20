Маму наказали за пьянку с несовершеннолетним сыном в Костанайской области

Жительницу Костанайской области судили за доведение подростка до состояния алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Alau.kz пишет, что 10 декабря в одном из сел Костанайского района мама с 17-летним сыном распивала спиртные напитки и довела его до состояния алкогольного опьянения. Это подтверждается заключением медицинского освидетельствования.

"Факт выявлен инспектором по делам несовершеннолетних во время обхода домов. В судебном заседании мать 1976 года рождения полностью признала свою вину и раскаялась. Суд, исследовав материалы дела, признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и подверг ее административному взысканию в виде административного штрафа в размере 51 688 тенге в доход государства". Костанайский районный суд

Также женщине запретили три месяца употреблять алкоголь, наркотические и психотропные вещества. Постановление суда не вступило в законную силу.

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