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Казахстанцы стали реже разводиться

Казахстанцы стали реже разводиться Фото: unsplash
Бюро национальной статистики предоставило информацию о регистрируемых в Казахстане браках и разводах, сообщает Zakon.kz.

Разводы

В сравнении с 2021 годом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 7,7% и составило 44,5 тыс.:

  • в городской местности зарегистрировано 33,2 тыс. разводов (74,6%);
  • в сельской – 11,3 тыс. разводов (25,4%).
"Самый высокий уровень разводимости наблюдался в Астане, где общий коэффициент разводимости составил 3,24 случая на 1000 населения, самый низкий – в Туркестанской области – 0,98 случая на 1000 населения".Бюро национальной статистики

Браки

В Казахстане в 2022 году органами РАГС зарегистрировано 128,4 тыс. браков, что в сравнении с предыдущим годом меньше на 8,5%.

Казахстанцы стали реже разводиться

Фото: gov.kz

По данным Бюро национальной статистики, на 1000 браков приходится 347 разводов, общий коэффициент разводимости – 2,27% (на 1000 человек).

10 апреля 2023 года в Бюро национальной статистики рассказали, что за год в Казахстане цены квартир вторичного рынка повысились на 7,3%, продажи нового жилья – на 9,3%.

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