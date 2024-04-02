Брачные отношения: казахстанцы стали реже разводиться и меньше жениться

По данным Бюро национальной статистики, за последние пять лет число браков уменьшилось на 6,8%, а разводов – на 7,7%. Zakon.kz решил выяснить, с чем связана такая динамика и какая тенденция ожидается в будущем.

Так, если в 2022 году органами РАГС зарегистрировано 128,4 тыс. браков, то в 2018 году 137,8 тыс., что в сравнении меньше на 6,8%. Так, если в 2018 году число разводов составляло 54 797, то в 2022 году показатель снизился до 44 517 ед., или на 18,7%. А в сравнении с 2021 годом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 7,7%.

Фото: Zakon.kz

Почему сократилось число браков и разводов

Как сообщили в Министерстве культуры и информации РК, одна из главных причин уменьшения числа заключенных браков – это демографический фактор. Сейчас в бракоспособный возраст вступило малочисленное поколение, родившееся в 1995-2000 годах, у которых наблюдаются иные репродуктивные и брачные установки, нежели у поколения 1980-х и начала 1990-х годов.

А важной причиной снижения уровня разводимости является увеличение среднего возраста вступления в первый брак как у женихов, так и у невест: если в 2018 году средний возраст вступления в первый брак мужчин составлял 27,6 лет, то в 2022 году – 28 лет, у женщин – 25 и 25,2 лет соответственно. Корреляция между увеличением среднего возраста вступления в первый брак и снижением разводимости связана с тем, что брачующиеся связывают себя узами более осознанно и подготовленно.

Самый высокий общий коэффициент разводимости наблюдался в Астане – 3,24 случая на 1 тыс. населения, самый низкий в Туркестанской области – 0,98 случая на 1 тыс. населения. Чаще всего разногласия возникают из-за денег.

Причины разногласия в казахстанских семьях:

в каждой пятой семье (20%) разногласия между супругами/партнерами происходят по финансовым вопросам;

второй по распространенности причиной семейных конфликтов в Казахстане является вопрос о воспитании детей – 18,6%;

далее следуют противоречия на почве проведения досуга (15,5%) и отношений с друзьями (14,7%);

разногласия из-за выполнения работы на дому возникают у 14% семей;

проблемы репродуктивного здоровья одного из партнеров.

С тем, что чаще проблемы возникают из-за финансов, солидарна и психолог Гульнара Дощанова. По ее словам, снижение числа браков может быть связано с экономическими трудностями и нестабильностью, поскольку многие люди не могут себе позволить создать семью и поддерживать ее на достойном уровне.

"Зачастую именно финансовый вопрос становится источником конфликтов в формировании семьи и супругов. Также многие пары не готовы к компромиссам, к уважению и доверию в отношениях. Им тяжело общаться, слушать, понимать и поддерживать своих партнеров. Плюс важную роль играет склонность к агрессии, алкоголизму и наркомании". Гульнара Дощанова

Психолог отметила, что несмотря на трудности иногда семейные пары боятся разводиться, поскольку не хотят кардинальных перемен, опять же, опасаются потерять финансовую стабильность и есть страх пожалеть о своем решении. Семейные пары, которые инвестировали в отношения, считают брак ценностью. Сюда подключается страх одиночества, общие дети, а также осуждение религиозной общины.

Среди наиболее распространенных причин разводов:

вмешательство родственников, проблема тещи и свекрови;

отсутствие моральных ограничений;

измены, зачастую это связано с неудачными или незавершенными романами еще со школы, а также с влиянием соцсетей;

быт, семейные обязанности и образ жизни.

А согласно данным Национального доклада "Казахстанские семьи – 2022" причинами развода являются:

алкоголизм, наркомания кого-то из супругов – 61,7%;

насилие в семье (бьет супругу (-а) или детей) – 51,1%;

измена – 47%;

увлечение азартными играми кого-то из супругов – 38,4%.

Высокие стандарты

Еще одна причина снижения числа браков, по мнению психолога – высокие потребительские стандарты и завышенные требования к потенциальному партнеру.

"Многие женщины сейчас живут для себя до 35-40 лет, делают себе карьеру, становятся успешными, обеспеченными и соответственно таким женщинам нужен сильный мужчина. И желательно сильнее, чем она. Но таких мужчин среди неженатых встретишь крайне редко, в основном у них уже есть крепкие семьи", – говорит Гульнара Дощанова.

В практике психолога на сегодняшний день часто встречаются пары, которые предпочитают жить гражданским или гостевым браком, так как такие виды браков устраивают молодых людей.

Гульнара Дощанова считает, что количество браков будет уменьшаться, поскольку союз перестал удовлетворять современным требованиям к отношениям.

"Социально-культурный код стремительно меняется, а брак как социальный устой попросту перестал удовлетворять потребности людей. Сейчас некоторые из супругов уже не готовы полностью посвящать свою жизнь второму, задвинув на задний план собственные мечты и проекты. Естественно, задача усложняется тем, что люди стали жить дольше и в ближайшие годы могут получить дополнительные десятилетия полноценной жизни вне союза", – отмечает психолог.

По ее словам, также массовый выход женщин на рынок труда показал их конкурентоспособность за рабочие места, повысил экономический и социальный статус. Поэтому попытка поставить женщину в семье на второй план ведет к снижению интереса к традиционному браку, а в других случаях к разводу.

Семья будущего

Как объясняет психолог, сам по себе институт семьи не статичен, поскольку ячейка общества находится в постоянном переходном состоянии. Каждый член проходит через различные жизненные циклы, от одной стадии развития к другой. Браки, разводы, смерть меняют не только состав семьи, но и культуру, влияют на нее и политические, экономические и социальные силы.

"Если мы хотим, чтобы наши семьи были крепкие и прочные, нужна активная профилактика. То есть нужно детей в возрасте от 14 лет знакомить с пониманием семьи, ролей отца и матери, рассказывать о семейных конфликтах и способах их разрешения. Укрепить институт семьи можно за счет прав ребенка", – рассказала психолог.

Она отмечает, что здоровый брак – залог здоровой экономики, так как он вызывает экономический рост. Высокое количество разводов отрицательно влияет на экономику, а брак является ключевым фактором, способствующим развитию человеческого капитала. При этом зачастую женатые люди показывают более высокие темпы доходов.

Важно не забывать о приоритетности семьи в отношении других сфер жизни, ведь это союз любящих и любимых людей, а также близкие родственники.

А по мнению психолога, гештальт-терапевта Дины Жапаровой, какая бы ситуация ни была в мире, люди как продолжали жениться, так и будут. Но изменится запрос и ожидания от создания брака, поскольку сейчас модель семьи в Казахстане видоизменилась.

"Молодежь становится осознанней, у них есть стремление жить и узнавать, ментальность изменилась. К тому же, много молодых пар в соцсетях транслируют семейные ценности. Как они живут и разделяют ответственность. Не только финансовую ответственность, но и бытовую". Дина Жапарова

При этом, по ее словам, парни стали активнее принимать участие в воспитании и жизни ребенка, а также участвовать в общих делах семьи.

Что беспокоит молодых людей

Дина Жапарова отмечает, что в настоящее время молодые люди стали чаще приходить с запросами и темами, связанными с клинической психологией и психотерапией.

"На сеансах больше звучат темы о панических атаках, депрессии, суицидальных и навязчивых мыслях, послеродовой депрессии, зависимости, запросы на идентичность. Это связано с потоком информации, люди не успевают ее обработать и адаптироваться. События в мире и доступность всех этих новостей в TikTok и Instagram вызывают тревожное состояние у молодых. Где-то убили ребенка, педофилия – это очень пугающие новости. Тех, у кого неустойчивая психика, такие темы, особенно насилия по отношению к детям, приводят в большой стресс", – рассказала психолог.

Если смотреть на экономическую сторону страны, то она тоже складывается не лучшим образом. К примеру, сейчас 80% заработной платы у людей уходит на питание, коммунальные услуги и покрытие кредитов.

"Семьям жить стало сложнее финансово. Это реальность и сложность на сегодняшний день в браках и разводах. Потому что в нужде всегда сложнее жить, чем в благополучии", – подчеркнула Жапарова.

В целом специалисты ожидают в будущем положительной динамики сохранения семьи. Потому что одна из задач человека в этом мире создать свою семью, родить детей и оставить после себя потомство. И конечно, они надеются, что число разводов станет только уменьшаться, а количество качественных союзов будет только увеличиваться.