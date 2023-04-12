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Обвиненный в сексуальных преступлениях Харви Вайнштейн долетел до новой тюрьмы первым классом

Харви Вайнштейн прилетел в тюрьму на первом классе Фото: wikimedia
Адвокат Харви Вайнштейна заявил, что его подопечному придется заново учить, "к кому можно будет подойти с просьбой, а к кому – нет", сообщает Zakon.kz.

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна, отбывающего срок за сексуальные преступления, перевели в новую тюрьму, сообщает Page Six.

Вайнштейна перевели из исправительного учреждения строгого режима Венде недалеко от Буффало в исправительное учреждение средней безопасности в округе Онейда.

Ранее стало известно, что Вайнштейн получил 16 дополнительных лет тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.

Скандал с продюсером разгорелся в 2017 году, когда несколько актрис обвинили его в домогательствах, еще несколько женщин – в изнасиловании. В 2018 году его арестовали. В итоге американский суд приговорил его к 23 годам тюрьмы.

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