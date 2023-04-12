Учебный центр "КаздорНИИ" перешел на современные бизнес-процессы

Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт минувшей зимой констатировал кратный, небывалый до этого рост спроса на курсы обучения и повышения квалификации специалистов дорожно-строительной отрасли.

Сейчас дорожники активно готовятся к началу строительного сезона, поэтому количество курсов постепенно снижается. Так будет до конца осени, когда специалисты остановят работы на объектах. Тогда, как ожидают в "КаздорНИИ", образовательные мероприятия вновь станут популярными.

А пока есть свободное время, мы поговорили с директором Учебного центра научно-исследовательского института Гулжамал Умаровой, которая рассказала о причинах резкого спроса на профессиональные курсы, а также о планах на относительно тихий летний период

– Гулжамал Бактияровна, расскажите, когда и для чего был создан Учебный центр при АО "КаздорНИИ"?

– Учебный центр был создан в 2006 году с целью профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов автодорожной отрасли Казахстана. В самом начале мы запустили 7-8 образовательных курсов по трем направлениям. Однако со временем проблема нехватки квалифицированных специалистов в дорожной отрасли набрала обороты. Тогда институт решил усилить Учебный центр: количество курсов увеличили до 22-х, которые делятся на 7 групп – "лаборатория", "диагностика и паспортизация", "строительство", "эксплуатация дорог", "безопасность дорожного движения", "ценообразование" и "новые технологии".

На сегодняшний день Учебный центр АО "КаздорНИИ" проводит такие курсы, как "Роль дорожно-строительных материалов в качестве выполняемых работ", "Контроль качества дорожно-строительных материалов и работ", "Передовой опыт и новые технологии в строительстве эксплуатацию автодорог", "Дорожные условия и безопасность движения", "Ценообразование и сметное дело при ремонте и содержании автодорог с применением ресурсного метода", "Современные методы диагностики и паспортизации автомобильных дорог", курсы начальника и мастера участка, прораба, технического надзора, инженера ПТО, содержания автодорог и др.

Фото: "КаздорНИИ"

В образовательные курсы входят и практические семинары по темам "Грунты земляного полотна и песок", "Контроль качества каменных материалов", "Контроль качества минерального порошка", по испытанию битумов и битумных вяжущих, по асфальтобетону и щебеночно-мастичным асфальтобетонам.

– Сколько всего специалистов обучено центром?

– С 2006 по 2022 год повышение квалификации прошли 1699 слушателей. Для сравнения: за весь 2022 год в КаздорНИИ обучились 152 человека, а за первый квартал 2023 года – 185. Если сравнить с первым кварталом 2022 года, это в 3,5 раза больше.

– Как раз хотелось спросить о причинах такого большого роста. Повлияла ли на это критика президента о качестве строительства и ремонта дорог?

– Может быть, но могу сказать одно – сейчас организации к повышению квалификации своих сотрудников относятся серьезно и отправляют их осознанно на обучение. Мы понимаем, что одного лишь административного шага недостаточно. Проблема нехватки квалифицированных кадров действительно есть, поэтому формальный подход здесь не приемлем. Для исправления ситуации нужны современные подходы, которые нужно заимствовать у бизнес-среды. Мы не говорим: есть такие вот курсы, хотите – берите, не хотите – не берите. Сейчас мы рассматриваем себя как часть конкурентной среды, а своих слушателей – как клиентов, поэтому идем навстречу их пожеланиям.

Мы изучаем потребности рынка, желание работодателей и предлагаем максимально комфортные, эффективные и работающие решения. Наша цель – максимально удовлетворить заказчика. Чтобы ему было интересно, полезно и выгодно. Чтобы он понимал, что не зря потратил время и деньги, и, при желании или необходимости, вернулся к нам за новыми знаниями.

Поэтому мы постоянно обновляем реестр курсов и семинаров, проводим их круглогодично, на условиях заказчика в офлайн и онлайн форматах, в форме индивидуальных и групповых занятий, а также выездных курсов прямо на строительных объектах и в офисах. Своей особенностью мы считаем принцип "теория-практика-лаборатория". Наши слушатели обучаются теории и практике, и при необходимости мы организуем выезд слушателей на участки дорог. Если же курсы касаются лаборатории, то слушатель принимает участие в лабораторных испытаниях.

Фото: "КаздорНИИ"

Преимущество Учебного центра "КаздорНИИ" в том, что наши преподаватели являются производственниками. Если мы проводим курсы, допустим, технического надзора, то наш преподаватель, безусловно, человек с большим опытом в этом направлении. Потому мы способны объяснить слушателям не только теоретическую, но и техническую и нормативную часть, а далее показать, как это работает на практике или в лаборатории. Кроме того, в течение года мы готовы дополнительно отвечать на вопросы наших слушателей. Такое экспертное сопровождение – большой плюс.

В результате, как говорится, "карта сыграла". Думаю, именно наша гибкость, искренняя заинтересованность дать лучшее качество материала своим слушателям, а также внедрение современных подходов и бизнес-процессов сыграли наибольшую роль в росте спроса на курсы от "КаздорНИИ". Выездные курсы точно дали мощный импульс. Для строительных организаций, которые работают в регионах, это очень удобный вариант. Чем отправлять к нам на повышение квалификации 50 человек, им проще и выгоднее позвать группу наших экспертов и охватить обучением всех своих сотрудников.

– Какова главная цель учебного центра на будущее?

– Наша цель – охватить как можно больше дорожников, достичь тысячи слушателей в год. Считаю, что курсы должны стать обязательными, т.к. автодороги играют первостепенную роль в экономике любой страны. Например, зарубежные компании выделяют 2-3% бюджета на обязательное повышение квалификации своих сотрудников. Глобальная задача – повышение престижа дорожно-строительной специальности и признание ее актуальности в обществе. Это решит проблему дефицита кадров в автодорожной отрасли.

– В теплое время года дорожники заняты строительством, поэтому у них почти нет времени на обучение. Чем в это время занимается Учебный центр?

– На самом деле работа у нас не прекращается, просто в этот период меняется характер задач. Курсы продолжаются с переносом акцента на практические занятия и выездные мероприятия. Есть также текущая работа по анализу и сбору информации, а также подготовке новых курсов. Есть время подумать над новыми формами обучения. К примеру, сейчас мы планируем уделить время подготовке серии видеоуроков, которые будут доступны дорожникам онлайн и для скачивания. Для профессионалов отрасли это будет хорошим подспорьем в работе.