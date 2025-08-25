МЧС обновило квалификационные требования к специализированным учебным центрам

Приказом МЧС от 18 августа 2025 года внесены изменения в квалификационные требования к специализированным учебным центрам в области по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов негосударственных противопожарных служб, сообщает Zakon.kz.

В частности, квалификационныек требования изложены в новой редакции.

Так, говорится, что к специализированным учебным центрам предъявляются следующие квалификационные требования:

наличие рабочих учебных планов;

наличие у штатных преподавателей технического и профессионального, послесреднего или высшего образования по специальности "Пожарная безопасность" либо "Защита в чрезвычайных ситуациях", стажа практической работы не менее пяти лет на руководящих должностях в подразделениях противопожарной службы.

Не могут быть приняты на работу в специализированные учебные центры лица с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ, признанные непригодными вследствие психического расстройства.

оснащенность компьютерами, подключенными к Сети интернет, учебными кабинетами, отвечающим санитарным правилам и гигиеническим нормативам, техническими средствами обучения, макетами, тренажерами, противопожарным снаряжением, специальной защитной одеждой пожарного, учебниками и учебными пособиями и учебно-методическими материалами;

наличие собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения или оперативного управления материальных и нематериальных активов, обеспечивающих качество образовательных услуг (пожарная техника, учебно-тренировочная башня, теплодымокамера, полоса психологической подготовки);

наличие фонда учебно-методических материалов, включающего учебную литературу, учебные задачи и задания, тематические комплекты видеофильмов, учебно-наглядные материалы, контрольные карточки, обучающие программы, комплекты экзаменационных билетов, описания заданий на практику и другие учебно-методические материалы на каждую программу обучения.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2025 года.

