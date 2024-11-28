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Дороги будущего: В столице отметили 65-летие КаздорНИИ на международной конференции

Дороги будущего, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:43 Фото: Жанболатулы Курмет
На площадке выставочного центра "EXPO" в Астане стартовала Центрально-Азиатская международная конференция "Дороги будущего", приуроченная к 65-летию Казахского дорожного научно-исследовательского института (КаздорНИИ).

Мероприятие объединило экспертов, ученых и представителей официальных структур из 20 стран.

На пленарной сессии участников конференции поздравили глава Минтранспорта РК Марат Карабаев, заместитель генерального секретаря Всемирной дорожной ассоциации (PIARC) Мигель Касо Флорес и вице-президент Корейской дорожной ассоциации Хи Чул Чой. Эксперты отметили вклад КаздорНИИ в развитие дорожной науки и подчеркнули важность международного сотрудничества в транспортной отрасли.

Дороги будущего, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:43

Фото: Жанболатулы Курмет

Темы конференции сфокусированы на инновационных технологиях и устойчивых транспортных решениях. В ходе сессий участники обсудили использование нано- и биотехнологий, цифровизацию процессов, применение искусственного интеллекта для управления дорожными активами и повышения безопасности. Особое внимание было уделено удешевлению строительства, энергоэффективности и экологическим аспектам дорожной инфраструктуры.

На выставке "Kaztraffic-2024", организованной в рамках конференции, КаздорНИИ представил ряд новых разработок. Среди них – катализатор Q SMART-K, который укрепляет песчано-гравийные смеси, и модифицированный минеральный порошок Q SMART-МП-1, повышающий долговечность асфальтобетона. Эти инновации демонстрируют не только высокий научный потенциал, но экономическую и экологическую эффективность при строительстве современных дорог.

Дороги будущего, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:43

Фото: Жанболатулы Курмет

В рамках конференции были также особо отмечены достижения в области цифровизации. С 2022 года КаздорНИИ представил ряд ключевых цифровых решений для дорожной отрасли, среди которых Система управления улично-дорожной сетью (СУДС), Система управления эксплуатацией мостов (СУЭМ), Единая база дорожно-строительных материалов и технологий, цифровая платформа для профессионалов-дорожников Jolshy и электронная система для лабораторий Jollab. Отмечено, что разработки значительно повышают прозрачность и эффективность в решении различных задач дорожного строительства и эксплуатации.

Ветеранам и ученым, внесшим значительный вклад в развитие отечественной дорожной науки, были вручены награды в рамках торжественного собрания в честь 65-летия Института.

Дороги будущего, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:43

Фото: Жанболатулы Курмет

"2024 год знаменует собой важную веху в истории нашего института. 65 лет — это не просто дата, это свидетельство многолетнего труда, достижений и неустанного стремления к совершенству. Мы гордимся нашим коллективом, который на протяжении десятилетий демонстрирует высокий профессионализм, преданность делу и стремление к прогрессу", – отметила на церемонии награждения президент АО "КаздорНИИ" Арман Алибаева.

КаздорНИИ — уникальное для Казахстана научное учреждение в области дорожного строительства. С момента основания в 1959 году Институт решает задачи, связанные с особенностями проектирования и эксплуатации дорог в специфических природно-климатических условиях республики. Сегодня в нем работают 134 сотрудника, включая докторов и кандидатов наук. За последние годы КаздорНИИ получил 19 отечественных и международных патентов, подтверждая лидерство в научных исследованиях.

Дороги будущего, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 15:43

Фото: Жанболатулы Курмет

Участники отметили, что конференция "Дороги будущего" стала не только данью уважения к достижениям КаздорНИИ, но и площадкой для обсуждения перспектив развития дорожной отрасли. Объединяя традиции и инновации, Институт демонстрирует готовность к решению сложных задач, стоящих перед транспортной системой Казахстана.

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