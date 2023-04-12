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Новый фейк о переносе столицы Казахстана гуляет по Казнету

Новый фейк о переносе столицы Казахстана гуляет по Казнету Фото: akorda.kz
В социальных сетях 12 апреля 2023 года появилась информация о переносе столицы Казахстана в Туркестан. На самом деле, это фейк, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Stopfake.kz, видеоролик, в котором рассказывается о переносе столицы в Туркестан, распространяется в WhatsApp. Эту идею якобы предложил глава государства Касым-Жомарт Токаев, а депутаты Парламента поддержали ее единогласно. Официально о переносе будет якобы объявлено в январе 2024 года.

"На самом деле, все это фейк. На официальном сайте президента РК никакой информации о переносе столицы в Туркестан нет. Также никаких сообщений об "историческом решении" перенести столицу, "бурном обсуждении" и "единогласном голосовании" нет и на сайте Парламента", – отмечается в сообщении.

Слухи о том, что столицы Казахстана перенесут из Астаны в Туркестан, ходят давно. Еще в 2020 году Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев говорил о том, что они совершенно необоснованные и такого решения не принималось.

В феврале 2022 года уже распространялось сообщение о переносе столицы Казахстана. Только тогда говорилось о якобы переносе столицы не в Туркестан, а в Костанай. И оно тоже оказалось фейком.

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Астана Назарбаев Нурсултан Токаев Касым-Жомарт Казахстан Туркестан
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