Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Си Цзиньпин приказал армии Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям

Приказал армии Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям Фото: kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости активизировать подготовку военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к реальным боевым действиям, передает Zakon.kz.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание он дал в среду в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.

Си Цзиньпин отметил, что армия должна совершенствовать свою способность надлежащим образом своевременно реагировать на непростые ситуации и вызовы, "решительно защищать территориальный суверенитет Китая, права и интересы в море".

Китайский лидер также сказал о важности обновления тактики и методов обучения в сфере военного дела, а также углубления исследований.

Си Цзиньпин посетил Южную зону боевого командования НОАК после проведения масштабных учений возле Тайваня. Предпосылкой для маневров вокруг острова стали "транзиты" через территорию США в конце марта и начале апреля главы тайбэйской администрации Цай Инвэнь. На прошлой неделе спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел с ней встречу, после которой американская сторона заявила о необходимости продолжения продажи вооружений Тайваню.

Китайские Вооруженные силы 8 апреля начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, "чтобы предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают".

Читайте также

В Казахстане предлагают запретить ЛГБТ-пропаганду

"Это нарывы, которые вот-вот лопнут": депутат о безработице в Мангистау

Константин Вноровский
Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
астролог, гороскоп
Астрологи рассказали, кого ждет успех 12 апреля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления