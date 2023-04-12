Си Цзиньпин приказал армии Китая усилить подготовку к реальным боевым действиям
Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание он дал в среду в ходе проверки Южной зоны боевого командования НОАК.
Си Цзиньпин отметил, что армия должна совершенствовать свою способность надлежащим образом своевременно реагировать на непростые ситуации и вызовы, "решительно защищать территориальный суверенитет Китая, права и интересы в море".
Китайский лидер также сказал о важности обновления тактики и методов обучения в сфере военного дела, а также углубления исследований.
Си Цзиньпин посетил Южную зону боевого командования НОАК после проведения масштабных учений возле Тайваня. Предпосылкой для маневров вокруг острова стали "транзиты" через территорию США в конце марта и начале апреля главы тайбэйской администрации Цай Инвэнь. На прошлой неделе спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти провел с ней встречу, после которой американская сторона заявила о необходимости продолжения продажи вооружений Тайваню.
Китайские Вооруженные силы 8 апреля начали военные учения в морских акваториях вокруг острова Тайвань, "чтобы предостеречь тайваньских сепаратистов и внешние силы, которые их поддерживают".