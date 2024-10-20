Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к войне

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин призвал военных всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить надежную боевую готовность, сообщает Zakon.kz.

Он выступил с заявлением через несколько дней после маневров около Тайваня, которому Пекин грозил уничтожением.

Речь Си Цзиньпин произнес, посещая бригаду ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 18 октября, передает CCTV. Он также отметил, что китайские солдаты должны "укрепить свои стратегические сдерживающие и боевые возможности".

"Необходимо повышать реальные боевые возможности и возможности по стратегическому сдерживанию, решительно выполнять различные задачи, поставленные партией и народом", – отметил глава КНР.

14 октября 2024 года китайская армия провела учения "Совместный меч – 2024B" в водах вокруг Тайваня. По словам старшего полковника Ли Си, учения должны были стать "мощным" сдерживающим фактором для "сепаратистских сил", которые стремятся к независимости Тайваня.

Власти Тайваня назвали китайские военные учения провокацией. В зону противовоздушной обороны острова за время учений входили 90 самолетов, вертолетов и беспилотников.

Ранее в Китае рассказали о своих планах исследования космоса. Ведущий научный институт страны представил амбициозный план по превращению в мирового лидера в области космической науки к 2050 году.