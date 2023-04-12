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Преступная группа в Костанайской области организовала схему продажи водительских удостоверений

Организовывала схему продажи водительских удостоверений Фото: polisia.kz
Сотрудники полиции ДП Костанайской области разоблачили преступную группу, которая "экзаменовала" граждан для получения водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Выйти на них помог проведенный анализ аварийности на дорогах области, передает пресс-служба ведомства.

Экзаменаторы, представители одного из ТОО, выигравших тендер на занятие этой деятельностью, принимали зачеты по сдаче тестов на получение водительского удостоверения и категорий за вознаграждение. Для этого была создана схема: лица, получающие водительское удостоверение, фактически не проходили тестирование и не сдавали экзамены.

"Выйти на них помог проведенный анализ аварийности на дорогах области. В результате сравнения показателей аварийности на дорогах области полиция выяснила, что в течение последнего времени не только участились случаи ДТП, но и их последствия стали более тяжкими". Пресс-служба ДП Костанайской области

При поиске причин стало ясно, что многие дорожно-транспортные происшествия были совершены по причине отсутствия элементарных навыков у водителей. Во многих случаях это и повлияло на рост и тяжесть ДТП.

К примеру, в начале года 19-летний водитель автомашины Сhevrolet Сobalt со стажем вождения менее месяца совершил ДТП в городе Рудном, столкнувшись с автомашиной Audi. В результате пассажир Audi серьезно пострадал.

Было принято решение о проведении специальной операции по выявлению возможной коррупционной схемы.

"Сегодня, 12 апреля, в Костанае были задержаны 5 человек, которые подозреваются в этой преступной деятельности. Экзаменаторы за определенную плату выдавали водительское удостоверение, при этом человек мог пройти тесты за 5 минут вместо положенных 40 минут. Многие ухитрялись сдать тесты на государственном языке, не владея им. В настоящее время проводятся необходимые первоначальные следственные действия, в том числе санкционированные обыски, направленные на закрепление доказательств". Начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков

Изъяты банковские карты, более 1 млн тенге наличных денег, компьютерная техника, флешки, сотовые телефоны и документы. Также в ходе обыска у одного из подозреваемых изъяты патроны 12 калибра и незарегистрированное гладкоствольное ружье.

Установлено, что таким образом уже сдали экзамены более тысячи человек. Полиция начала досудебное расследование в отношении всех участников преступной группы.

Ранее стало известно, что в Казахстане могут ввести испытательный срок перед выдачей водительских прав.

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