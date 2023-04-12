В Алматы задержан кинопродюсер, подозреваемый в мошенничестве с визами в США

Мужчина, позиционирующий себя, как сценарист и продюсер, был задержан алматинскими полицейскими по подозрению в мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

В полиции пояснили, что 31-летний мужчина обещал алматинцам доступные визы в США.

На своей странице в Instagram он представил себя человеком искусства вот кино у него 90-тысячная аудитория.

"Как выяснилось, параллельно с художественной деятельностью гражданин К., 1992 года рождения, занимался "оформлением" виз в США. По нашим предварительным данным, он получал от потенциальных клиентов предоплату, а после переставал выходить на связь. С заявлением в ОВД обратились 9 человек. Они зарегистрированы по ч.3 ст. 190 УК РК и объединены в одно производство. Заместитель начальника отдела полиции при УП Ауэзовского района Тимур Мулинов

Полицейские не исключают возможность того, что обманутых людей может быть больше. Сейчас следователи работают над установлением вероятных других эпизодов.



Другая информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями Конституции РК и ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

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