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Представлявшийся риэлтором мошенник выманил у жителей Астаны почти 2 млн

Представлявшийся риэлтором мошенник выманил у жителей Астаны почти 2 млн Фото: pixabay
Мошенник, представляясь сотрудником риэлторской компании, разместил объявление о сдаче квартиры, которую сам арендовал. Затем, получив от потерпевших деньги, растратил их, сообщает Zakon.kz.

Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн тенге.

Районным судом №2 Есильского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении О. по факту совершения неоднократного мошенничества (п. 4 ч. 3 ст. 190 УК).

Подсудимый вину не признал. Однако ее подтвердили показания потерпевших и свидетелей, копии договоров аренды, скриншоты переписок и другие материалы уголовного дела.

"Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено. Отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений". Районный суд №2 Есильского района города Астаны

Приговором суда О. признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 4 годам лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее жительница Абайской области предоставила в суд фиктивную справку о беременности, чтобы избежать административного ареста за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

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