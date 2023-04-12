Представлявшийся риэлтором мошенник выманил у жителей Астаны почти 2 млн
Общая сумма ущерба составила более 1,7 млн тенге.
Районным судом №2 Есильского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении О. по факту совершения неоднократного мошенничества (п. 4 ч. 3 ст. 190 УК).
Подсудимый вину не признал. Однако ее подтвердили показания потерпевших и свидетелей, копии договоров аренды, скриншоты переписок и другие материалы уголовного дела.
"Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено. Отягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений". Районный суд №2 Есильского района города Астаны
Приговором суда О. признан виновным в совершении мошенничества и приговорен к 4 годам лишения свободы.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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