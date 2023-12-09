Интернет-мошенник выманил у карагандинца около одного миллиона тенге

Около 1 млн тенге, которые интернет-мошенник выманил у жителя Караганды, вернули потерпевшему киберполицейские, сообщает Zakon.kz.

В Юго-Восточный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 52-летнего горожанина. Он сообщил, что неизвестный под предлогом заработка на бирже завладел деньгами в сумме 967 тыс. тенге.

"Выяснилось, в начальных числах октября через WhatsApp заявителю поступило предложение от неизвестного лица принять участие в электронной товарной бирже. Для этого требовалось зарегистрироваться на определенном сайте и, следуя советам куратора, роль которого выполняло то самое неизвестное лицо, снимать сливки с биржевых сделок. Мужчина согласился с предложением. К концу ноября новоиспеченный брокер узнал, что он за неполные 2 месяца заработал более 10 млн тенге". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как уточняется, это были виртуальные деньги. На помощь пришел куратор. Он посоветовал, каким образом полученную на бирже прибыль превратить в осязаемые денежные средства. Для этого требовалось отправить на указанный куратором счет 967 тыс. тенге. Заявитель так и сделал, а потом стал ждать, когда уже на его счет поступит многомиллионная прибыль. Прошел один день, второй, третий… Карагандинец почувствовал недоброе и, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

По данному факту началось досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники спецподразделения "Киберпол" УП города Караганды установили владельца счета, на который потерпевший отправил деньги. Им оказался 56-летний житель одного из районов области.

"Сельчанин является активным участником торгов вышеназванной электронной биржи и кроме того вполне официально занимается продажей и покупкой криптовалют на одной из платформ. Поэтому ничуть не удивился, когда на его счет поступили 967 тыс. тенге, которые он должен был отправить на другой счет. Но в процессе перевода банк заблокировал счет отправителя, посчитав данные действия подозрительными. Пока мужчина пытался решить проблему, он попал в поле зрения киберполицейских". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Благодаря их оперативным действия все деньги потерпевшему были возвращены. Во время следственных действий с участием сельчанина его причастность к совершению данного уголовного правонарушения не установлена.

Ранее сообщалось, что казахстанцев предупредили о схеме мошенников при продаже авто.