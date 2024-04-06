Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жанаозен готовится к паводку: в акимате назвали информацию фейком

борьба с паводками, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 14:17 Фото: МЧС РК
В социальных сетях распространяется информация о том, что Жанаозен готовится к паводку. В Региональном центре общественных коммуникаций опровергли информацию, сообщает Zakon.kz.

Специалист Департамента по ЧС Мангистауской области Жайнат Ауесбаев заявил, что информация является ложной.

"Уважаемые жители и гости Мангистауской области, распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе Жанаозен имеется угроза паводков и подтопления, является ложной. В настоящее время в Мангистауской области паводковой опасности нет. Просим верить информации, полученной в социальных сетях только от официальных государственных учреждений".

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев сообщил, что за распространение дезинформации предусмотрена уголовная ответственность.

"Уважаемые граждане, сообщаем, что это (информация о надвигающихся паводках. – Прим. ред.) недостоверная информация. Просим вас не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам информации".

Также он напомнил, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

Также в своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

Читайте также

военные
Минобороны направит дополнительные силы для борьбы с наводнениями
Касым-Жомарт Токаев
Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков
нарколаборатория
Двое иностранцев создали нарколабораторию в Алматинской области
Мухит Турсынали
Жанаозен Мангистауская область Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Похолодание и сильные дожди придут в Казахстан
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
Невероятные кадры в Қадір түні из главной мечети Астаны опубликовали в Казнете
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: