Жанаозен готовится к паводку: в акимате назвали информацию фейком

В социальных сетях распространяется информация о том, что Жанаозен готовится к паводку. В Региональном центре общественных коммуникаций опровергли информацию, сообщает Zakon.kz.

Специалист Департамента по ЧС Мангистауской области Жайнат Ауесбаев заявил, что информация является ложной.



"Уважаемые жители и гости Мангистауской области, распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе Жанаозен имеется угроза паводков и подтопления, является ложной. В настоящее время в Мангистауской области паводковой опасности нет. Просим верить информации, полученной в социальных сетях только от официальных государственных учреждений".

Заместитель начальника Управления местной полицейской службы Тлекберген Селбаев сообщил, что за распространение дезинформации предусмотрена уголовная ответственность.

"Уважаемые граждане, сообщаем, что это (информация о надвигающихся паводках. – Прим. ред.) недостоверная информация. Просим вас не распространять ложную информацию и доверять только официальным источникам информации".

Также он напомнил, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".

Также в своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

