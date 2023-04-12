КТК остановил перевалку и прием нефти

Каспийский трубопроводный консорциум выпустил официальное заявление, в котором говорится об остановке перекачки нефти, а также о непричастности компании к появлению неприятных запахов в воздухе Новороссийска в последние дни, сообщает Zakon.kz.

"Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не осуществляет прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой", – говорится в сообщении.

В связи с этим объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи, на которые в последнее время жалуются местные жители, отметили в КТК.



Накануне жители массово жаловались в социальных сетях и в ЕДДС МБУ "Безопасный город" на стойкий неприятный запах нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов и прочих попутных газов.

Ранее КТК сообщал, что в 2023 году планирует прокачать по своей трубопроводной системе около 66 млн тонн нефти против 58,7 млн тонн в прошлом году.

В конце февраля Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке прокачки по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск из-за неблагоприятных погодных условий.