КТК возобновил перевалку нефти
Фото: pxhere
В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что 17 января возобновлены работы нефтепровода и перевалки нефти, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что нормализация погодных условий позволила КТК возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2.
Прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий была приостановлена перевалка нефти на терминале КТК.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript