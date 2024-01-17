Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

КТК возобновил перевалку нефти

КТК возобновил перевалку нефти Фото: pxhere
В Каспийском трубопроводном консорциуме заявили, что 17 января возобновлены работы нефтепровода и перевалки нефти, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что нормализация погодных условий позволила КТК возобновить штатную работу морского терминала компании. Произведена швартовка танкера на ВПУ-2.

Прием нефти от грузоотправителей также возобновлен в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий была приостановлена перевалка нефти на терминале КТК. 

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 17 января
финансовая грамотность, родители, дети, советы
Как финансовая безграмотность родителей может отразиться на будущем детей
биткоин
Цены на популярные криптовалюты
Анастасия Стативкина
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Tele2, Kcell и Beeline оштрафовали на 3,2 млрд тенге
Приятные сюрпризы: гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака
Судьба приготовила приятные сюрпризы нескольким знакам зодиака
Фильтры для воды: на казахстанских пенсионеров оформляют кредиты, что делать
На казахстанских пенсионеров оформляют кредиты
Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Путин прокомментировал "голую вечеринку" Ивлеевой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: