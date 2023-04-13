Пакет с головой женщины - очевидцы рассказали подробности

В жуткой истории, произошедшей 12 апреля на одном из алматинских рынков, появились подробности. В частности, очевидцы описали подозрительного мужчину, сообщает Zakon.kz.

Полиция продолжает розыск мужчины, подбросившего пакет с отрубленной женской головой в колбасный отдел. В полиции сообщили, что по факту зарегистрировано уголовное дело, передает КТК.

Предположительно, сверток вынесла на улицу работница колбасного магазина. Она до сих пор не может прийти в себя после пережитого шока.

Еще утром возле одного из заброшенных зданий нашли обезглавленное тело. Но личность убитой установили, когда обнаружили голову. Несчастной оказалось 47-летняя женщина без постоянного местожительства. Как выяснилось, она была неоднократно судима за наркопреступления.

"В настоящее время в управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления". Официальный представитель ДП г. Алматы Салтанат Азирбек

Как рассказывают очевидцы, на рынке бродил подозрительный мужчина. И якобы именно он оставил сверток с отрубленной головой в колбасном отделе.

"Ходил какой-то мужчина подозрительный, в очках, в маске. Куртка сверху голубая. Все. Ходил, смотрел на всех. Ушел. Раза 3-4 проходил".

"Какой-то парень здесь ходил в 10 или 11 часов утра. В руках держал пакет. Знаю, что он бросил пакет в отдел. Потом пришли контролер и охранник. Насколько я знаю, он незаметно оставил сверток, пока продавец отпускала клиентов".

Сейчас алматинские полицейские разыскивают человека, который так жестоко расправился с жертвой. Предполагаемому преступнику может грозить от восьми до 15 лет тюрьмы. Является ли убийцей мужчина, который подкинул голову в магазин, еще предстоит выяснить.

12 апреля в 8:40 в полицию поступило сообщение, что у заброшенного здания по улице Шолохова обнаружен женский труп. Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной.

