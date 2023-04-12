Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы

Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация, что неизвестный мужчина принес пакет с головой девушки, и оставил его в бутике базара по улице Шолохова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По  информации ДП Алматы, 12 апреля в 8:40 в полицию поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной.

"Ее личность установлена: она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления", – говорится в сообщении. 
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы

Фото: Zakon.kz

В полиции рассказали, что спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК.

Полиция ищет убийцу обезглавленной женщины. 

Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы

Фото: Zakon.kz

Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы

Фото: Zakon.kz


19 марта 2021 вышла с работы и пропала 19-летняя девушка. 22 марта стало известно, что ее жестоко убили. Подозреваемый был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался убить себя. Но ему это не удалось.

Родные погибшей сообщили, что ее расчленили. Они считают, что убийца – маньяк, так как каждый ноготь и каждый зуб были вырваны.

31 декабря 2021 года обвиняемого в жестоком убийстве приговорили к 25 годам лишения свободы.

Читайте также

Десятиклассник на автомобиле отца слетел с моста в Таразе

В США на заводе по переработке отходов произошел сильный пожар

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления