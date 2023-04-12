Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы

В социальных сетях появилась информация, что неизвестный мужчина принес пакет с головой девушки, и оставил его в бутике базара по улице Шолохова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Алматы, 12 апреля в 8:40 в полицию поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова трупа женщины. Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной.



"Ее личность установлена: она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

В полиции рассказали, что спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.



По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК.

Полиция ищет убийцу обезглавленной женщины.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz





19 марта 2021 вышла с работы и пропала 19-летняя девушка. 22 марта стало известно, что ее жестоко убили. Подозреваемый был задержан. При штурме квартиры полицией он попытался убить себя. Но ему это не удалось.



Родные погибшей сообщили, что ее расчленили. Они считают, что убийца – маньяк, так как каждый ноготь и каждый зуб были вырваны.

31 декабря 2021 года обвиняемого в жестоком убийстве приговорили к 25 годам лишения свободы.