Подробности двойного убийства в Арыси рассказали очевидцы

Очевидцы рассказали подробности стрельбы во дворе частного дома города Арысь, в которой погибли двое молодых мужчин, сообщает Zakon.kz.

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. От полученных ранений скончались двое мужчин: 37-летний хозяин дома и его 23-летний знакомый, передает AlmatyTV.

"Они сказали: "Стойте. Стрелять будем. Отойдите назад за ворота". Мы сразу отошли. Через некоторое время, когда вернулись, двое парней сели на мотоцикл и уехали. Они были в военной одежде. Ничего не увидели мы, мы не разглядели их лиц. Они были низкого роста. В руках у них был автомат Калашникова", – рассказал очевидец Ораз Акылбеков.

Известно, что погибший хозяин дома был отцом пятерых детей. У его знакомого, который также скончался от полученных ранений, остался новорожденный ребенок.

При стрельбе также пострадали еще двое мужчин. Один из них уже готовится к выписке, по некоторым данным он – сотрудник полиции.

Ранее стало известно, что для поимки неизвестных, устроивших стрельбу, полицейские объявили план "Перехват". По данным на время публикации новости, информации о задержании подозреваемых не поступало.