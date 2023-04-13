Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Стратегический резерв нефти США достиг минимума с ноября 1983 года

Стратегический резерв нефти США достиг минимума с ноября 1983 года Фото: pixabay
Американский стратегический резерв нефти в течение недели опустился на 1,6 миллиона баррелей и достиг отметки в 369,6 млн баррелей, сообщает Zakon.kz.

Это следует из данных еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Отмечается, что в ноябре 1983 года показатель нефтяного резерва США также составлял 369,6 млн баррелей. При этом за прошедшую неделю показатель сократился на 1,6 млн баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 33,8 млн с 34,2 млн баррелей.

За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 млн баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей в день, говорится в обзоре Минэнерго.

В октябре прошлого года глава Белого дома Джо Байден сообщал, что стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов опустошен почти наполовину. Тогда президент США поручил высвободить из него еще 15 млн баррелей для снижения стоимости бензина в стране.

В середине января текущего года сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о запрете продаж Китаю нефти из американского стратегического резерва.

Читайте также

Вступил в силу приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на некоторые виды нефтепродуктов

Депутат Куспеков: Цены на продукты продолжат расти в Казахстане от бездействия ответственных лиц

Хоронить в Казахстане стало дороже

Константин Вноровский
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
астролог, гороскоп
Астрологи рассказали, кого ждет успех 12 апреля
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления