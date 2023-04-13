Стратегический резерв нефти США достиг минимума с ноября 1983 года

Американский стратегический резерв нефти в течение недели опустился на 1,6 миллиона баррелей и достиг отметки в 369,6 млн баррелей, сообщает Zakon.kz.

Это следует из данных еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.

Отмечается, что в ноябре 1983 года показатель нефтяного резерва США также составлял 369,6 млн баррелей. При этом за прошедшую неделю показатель сократился на 1,6 млн баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 33,8 млн с 34,2 млн баррелей.

За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 млн баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.

Кроме того, добыча нефти в США за неделю увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 млн баррелей в день, говорится в обзоре Минэнерго.

В октябре прошлого года глава Белого дома Джо Байден сообщал, что стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов опустошен почти наполовину. Тогда президент США поручил высвободить из него еще 15 млн баррелей для снижения стоимости бензина в стране.

В середине января текущего года сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о запрете продаж Китаю нефти из американского стратегического резерва.