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Цены на нефть упали до минимума за последние три года

Цены на нефть упали до минимума за последние три года, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 20:00 Фото: pixabay
Стоимость фьючерсных контрактов на ноябрьские поставки эталонной североморской марки нефти Brent опустилась ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с 20 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 19:15 по времени Астаны сырьевые котировки упали до отметки в 69,72 доллара за баррель. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 2,95%.

Ближе к 19:37 котировки опустились до уровня в 69,57 доллара за баррель, продемонстрировав снижение на 3,22%. В свою очередь, фьючерсные контракты на октябрьские поставки американской марки нефти WTI (West Texas Intermediate) к этому времени потеряли в стоимости 3,29% (до 66,45 доллара за баррель).

Как пишет Lenta.ru, эксперты связывают затяжное падение сырьевых котировок с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики они относят увеличение объемов добычи сырья в США и других странах, которые не входят в состав сделки ОПЕК+, а также падение спроса со стороны Китая, являющегося одним из главных потребителей сырья в мире.

На этом фоне аналитики нефтетрейдерских компаний Gunvor и Trafigura спрогнозировали падение мировых цен на Brent до 60 долларов в обозримой перспективе. Помешать подобной динамике, по их мнению, не сможет даже недавнее продление добровольных ограничений на добычу сырья восемью странами ОПЕК+, включая Россию.

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