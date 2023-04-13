В Шымкенте мужчина сгорел в собственной квартире
Пожар случился в многоквартирном доме 17-го микрорайона Шымкента в ночь на 12 апреля. Вызов в пожарную часть поступил около часу ночи, передает Otyrar.
Приехавшие на место пожарные эвакуировали жителей подъезда из-за высокой задымленности. В одной из квартир на третьем этаже спасатели обнаружили труп мужчины, рассказали в пресс-службе ДЧС региона.
Соседи рассказали, что мужчина жил один и уже однажды становился виновником пожара. Причиной стала не потушенная сигарета. Тогда его спасли соседи. На этот раз, не исключают жильцы, мужчина вновь мог спровоцировать возгорание.
Для установления причин пожара и смерти мужчины назначены экспертизы.
В Атырауской области ликвидировано загорание камышовых зарослей. Пламя там бушевало четыре дня. Как
рассказали в пресс-службе областного ДЧС, сгорело 1200 га
тростника.