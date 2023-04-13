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В Шымкенте мужчина сгорел в собственной квартире

В Шымкенте мужчина сгорел в собственной квартире Фото: Zakon.kz
61-летний житель Шымкента погиб во время пожара в его квартире. Возможно, что погибший сам стал виновником воспламенения, сообщает Zakon.kz.

Пожар случился в многоквартирном доме 17-го микрорайона Шымкента в ночь на 12 апреля. Вызов в пожарную часть поступил около часу ночи, передает Otyrar.

Приехавшие на место пожарные эвакуировали жителей подъезда из-за высокой задымленности. В одной из квартир на третьем этаже спасатели обнаружили труп мужчины, рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Соседи рассказали, что мужчина жил один и уже однажды становился виновником пожара. Причиной стала не потушенная сигарета. Тогда его спасли соседи. На этот раз, не исключают жильцы, мужчина вновь мог спровоцировать возгорание.

Для установления причин пожара и смерти мужчины назначены экспертизы.

В Атырауской области ликвидировано загорание камышовых зарослей. Пламя там бушевало четыре дня. Как рассказали в пресс-службе областного ДЧС, сгорело 1200 га тростника.

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