В Шымкенте мужчина, прикованный к коляске, погиб при пожаре

29-летний житель Шымкента погиб во время пожара в частном доме микрорайона Кызылжар. Мужчину с инвалидностью не успели спасти из огня, сообщает Zakon.kz.

У родных погибшего, которые чудом успели покинуть горящий дом, есть своя версия причины пожара. Подробности рассказал родной брат мужчины, передает Otyrar.

Мужчина рассказал, что утром 14 декабря он спал, а когда проснулся, дом уже полыхал. Умит Ергешов успел через окно эвакуировать мать, жену и пятерых детей. Спасти брата, прикованного к инвалидному креслу, мужчине уже не удалось.

"Это произошло из-за газа, без него бы так быстро все не сгорело и я бы спас своего брата. Это не от электричества, точно от газа. Я спал, а когда проснулся, комната уже была в огне. Все произошло буквально за минуты. При этом огонь был прям красный, все было красное", – говорит Ергешов.

В АО "Казтрансгазаймак" выдвигают свою версию случившегося. В компании заявляют, что причиной пожара стало замыкание в проводке.

"По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В настоящее время назначена экспертиза. Специалисты уже осмотрели место происшествия", – рассказал Елдар Куандыков, заместитель руководителя производственно-технического отдела АО "КазТрансГаз Аймак".

В Департаменте по ЧС мегаполиса связывают пожар со взрывом газового котла, от которого загорелись кровля и после пламя перекинулось на весь дом.

В тот же день в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Шелек Енбекшиказахского района произошло возгорание операторской автозаправочной станции и близрасположенных цистерн с общим объемом 30 кубометров. В пожаре пострадал водитель бензовоза.