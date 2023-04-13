В Туркестанской области школьница разработала лекарства на травах

Девятилетняя ученица средней школы Хадиша Абдихалык придумала несколько лечебных препаратов из полыни и успешно их применяет, сообщает Zakon.kz.

Девятилетняя школьница разработала мазь и лекарство от кашля на основе полыни. Разработанные средства обладают антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим и успокаивающим свойствами, передает Otyrar.

"В состав лекарственной смеси от кашля входят мёд, семена полыни и бараний жир. Семена полыни дети пить не могут, очень горькие, поэтому мы добавили мед, а мазь делается на основе жира и полыни. Её можно применять при болях в суставах. Моей бабушке нравится, говорит, помогает". Хадиша Абдихалык

Натуральная разработка школьницы – не единственное ее достижение. На республиканском конкурсе научных проектов третьеклассница презентовала фиточай, средство от гельминтов и мыло от перхоти.





"Хадиша сама предложила работу по исследованию полыни. К этому времени она уже многое знала об этом лекарственном растении. Хадиша вела дневник, записывала свои наблюдения: как растёт полынь, когда цветёт, какой она высоты. Всё началось с фиточая, а потом разработали мазь и лекарство". Жанар Омирбекова, учитель

Школьники из Астаны - ученики республиканской физико-математической школы Арсен Кылышбек и Владимир Борзенков - получили грант на 550 тыс. долларов от Microsoft for Startups.

