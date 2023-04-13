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Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал

Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал Фото: Instagram/urgantcom
Популярный шоумен и актер Иван Ургант пообещал, что вернется в эфир главного канала России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, 44-летний ведущий популярного шоу "Вечерний Ургант" обещает возвратиться в эфир Первого канала. Об этом шоумен заявил, отвечая на вопрос журналиста.

"Конечно, вернусь", – лаконично ответил Иван Ургант.

Актер уже анонсировал свое возвращение в эфир Первого канала. Это было в феврале. Тогда Иван Ургант опубликовал на своей страничке в соцсетях фото, которое подписал "Люблю, когда вся команда в сборе!".

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