Телеведущий намекнул на возвращение шоу "Вечерний Ургант"

Российский актер и шоумен Иван Ургант на странице в Instagram заинтриговал пользователей фотографией с бейджиком "Вечерний Ургант", сообщает Zakon.kz.

"Люблю, когда вся команда в сборе!" — говорится в подписи к публикации.

Неужели "Вечерний Ургант" вернется в эфир?

Красиво и символично!

Очень люблю Ивана, преклоняюсь перед его талантом, жду его возвращения;

Возрождение легенды, — отмечают одни пользователи.

Другие же предполагают, что передача будет выходить только на YouTube.

Последний выпуск программы "Вечерний Ургант" вышел в эфир "Первого канала" 21 февраля 2022 года. Телеканал опроверг данные о закрытии передачи, пояснив, что она не выходит, поскольку эфир выстроен "в информационном режиме".

16 февраля 2023 года сообщалось, что Ургант выпустил кавер на песню рок-группы "Секрет" "Моя любовь на пятом этаже".