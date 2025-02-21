Поклонники из Алматы атаковали соцсети Ивана Урганта
Первым городом зарубежных гастролей Урганта станет Хайфа (Израиль), где телеведущий выступит 16 апреля 2025 года.
Потом актер вместе со своей командой приедет в Тель-Авив (19 апреля). Затем отправится в Ереван (Армения, 21 апреля), Тбилиси (Грузия, 23 и 24 апреля) и Ташкент (Узбекистан, 26 апреля).
В описании тура отмечено, что в каждом городе будет представлена новая программа, подготовленная для местной публики.
"Вечерний Ургант" – российское телевизионное развлекательное ток-шоу. Первый выпуск телепередачи вышел в эфир 16 апреля 2012 года. Ведущим и одним из авторов телешоу являлся Иван Ургант. Последний выпуск зрители увидели 21 февраля 2022 года.
Пользователи Сети обрадовались возвращению артиста, но многие не нашли своего города и страны. Так, большинство комментаторов задались вопросом о гастролях в Казахстан. А именно, в Алматы.
- Ошибка какая-то! Тут нет Алматы.
- А где Алматы?!
- Алматы, плиз!
- Алматы забыл!
- Ваня, в Алматы ждем.
- Почему нет Алматы?
Ранее сообщалось, что казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" отозвали из проката в Кыргызстане. Этому могли способствовать предложения депутата Бактыбека Марипова о запрете показа в Кыргызстане фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию.