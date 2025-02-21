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Культура и шоу-бизнес

Поклонники из Алматы атаковали соцсети Ивана Урганта

Иван Ургант анонсировал возвращение &quot;Вечернего Урганта&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 14:18 Фото: Instagram/urgantcom
46-летний российский шоумен Иван Ургант анонсировал концертный тур "Живой Ургант", формат которого повторит популярную вечернюю телепередачу под названием "Вечерний Ургант", сообщает Zakon.kz.

Первым городом зарубежных гастролей Урганта станет Хайфа (Израиль), где телеведущий выступит 16 апреля 2025 года.

Потом актер вместе со своей командой приедет в Тель-Авив (19 апреля). Затем отправится в Ереван (Армения, 21 апреля), Тбилиси (Грузия, 23 и 24 апреля) и Ташкент (Узбекистан, 26 апреля).

В описании тура отмечено, что в каждом городе будет представлена новая программа, подготовленная для местной публики.

"Вечерний Ургант" – российское телевизионное развлекательное ток-шоу. Первый выпуск телепередачи вышел в эфир 16 апреля 2012 года. Ведущим и одним из авторов телешоу являлся Иван Ургант. Последний выпуск зрители увидели 21 февраля 2022 года.

Пользователи Сети обрадовались возвращению артиста, но многие не нашли своего города и страны. Так, большинство комментаторов задались вопросом о гастролях в Казахстан. А именно, в Алматы.

  • Ошибка какая-то! Тут нет Алматы.
  • А где Алматы?!
  • Алматы, плиз!
  • Алматы забыл!
  • Ваня, в Алматы ждем.
  • Почему нет Алматы?

Ранее сообщалось, что казахстанский фильм "Рэкетир: новые времена" отозвали из проката в Кыргызстане. Этому могли способствовать предложения депутата Бактыбека Марипова о запрете показа в Кыргызстане фильмов, пропагандирующих бандитскую идеологию.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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