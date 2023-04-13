Пять школ ЗКО оштрафованы за работу без лицензии

Четыре государственные и одна частная школа Западно-Казахстанской области оштрафованы после того, как выяснилось, что учебные заведения работали без лицензий, сообщает Zakon.kz.

Учебные заведения, как показала проверка, работали без разрешительных документов от тех или иных госорганов. Об этом изданию "Уральская неделя" рассказали в управлении образования Западно-Казахстанской области.

"В области без лицензии работали пять школ. Это начальная школа Ынтымак в Таскалинском районе, школа-ясли-сад №18 города Уральска, Озерновская общеобразовательная школа и школа Жамбыл, обе в районе Байтерек, а также частная школа "Promontory International School Aqjaiyq" в Уральске". сказано в сообщении издания

Каждая школа была оштрафована на 25 МРП, это 76 575 тенге. При этом в управлении образования сообщили, что все оштрафованные школы занимаются сбором документов и в ближайшее время намерены получить лицензии на работу.

Принят приказ министра просвещения об утверждении сроков завершения 2022-2023 учебного года и проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования. Об этом рассказала первый вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова 12 апреля.

