"Моя музыка не для каждого" – Димаш Кудайберген

Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген так отреагировал на фото девочки на его концерте. Ребенок закрывала руками уши, сообщает Zakon.kz.

На своей страничке в Instagram популярный исполнитель Димаш опубликовал фото одного из концертов. На снимке трибуны, заполненные фанатами исполнителя и усеянные светящимися надписями "Dimash" и "Dears".

Но среди довольных зрителей выделяется маленькая девочка, которая сидит, закрыв уши руками.

"Моя музыка не для каждого", – подписал фото исполнитель, добавив к словам несколько веселых смайлов.





Фанаты исполнителя поддержали шутку Димаша и оставили десятки ободряющих комментариев.

Несколько дней назад на официальной страничке исполнителя вышел клип на песню Together. Анонс к видеоряду певец опубликовал в начале апреля в своем профиле Instagram.