Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Моя музыка не для каждого" – Димаш Кудайберген

«Моя музыка не для каждого» – Димаш Кудайберген Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген так отреагировал на фото девочки на его концерте. Ребенок закрывала руками уши, сообщает Zakon.kz.

На своей страничке в Instagram популярный исполнитель Димаш опубликовал фото одного из концертов. На снимке трибуны, заполненные фанатами исполнителя и усеянные светящимися надписями "Dimash" и "Dears".

Но среди довольных зрителей выделяется маленькая девочка, которая сидит, закрыв уши руками.

"Моя музыка не для каждого", – подписал фото исполнитель, добавив к словам несколько веселых смайлов.


Фанаты исполнителя поддержали шутку Димаша и оставили десятки ободряющих комментариев.

Несколько дней назад на официальной страничке исполнителя вышел клип на песню Together. Анонс к видеоряду певец опубликовал в начале апреля в своем профиле Instagram.

Читайте также

"Единственный и неповторимый": Филипп Киркоров ответил на критику

Иван Ургант пообещал вернуться на Первый канал

Сериал о Гарри Поттере запустили в производство

Мария Мельникова
Кудайберген Димаш
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия
КНБ провел крупную спецоперацию в Астане, Алматы и шести регионах
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Арестован вице-министр нацэкономики Казахстана
Задержан вице-министр нацэкономики Казахстана
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Пакет с головой женщины принесли в магазин Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления