"Моя музыка не для каждого" – Димаш Кудайберген
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген так отреагировал на фото девочки на его концерте. Ребенок закрывала руками уши, сообщает Zakon.kz.
На своей страничке в Instagram популярный исполнитель Димаш опубликовал фото одного из концертов. На снимке трибуны, заполненные фанатами исполнителя и усеянные светящимися надписями "Dimash" и "Dears".
Но среди довольных зрителей выделяется маленькая девочка, которая сидит, закрыв уши руками.
"Моя музыка не для каждого", – подписал фото исполнитель, добавив к словам несколько веселых смайлов.
Фанаты исполнителя поддержали шутку Димаша и оставили десятки ободряющих комментариев.
Несколько дней назад на официальной страничке исполнителя вышел клип на песню Together. Анонс к видеоряду певец опубликовал в начале апреля в своем профиле Instagram.
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