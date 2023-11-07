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Димаш Кудайберген: Музыка может достучаться до сердец людей

Димаш Кудайберген: Музыка может достучаться до сердец людей Фото: ru.dimashnews.com
6 ноября 2023 года популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген посетил Женеву, сообщает Zakon.kz.

Артист встретился там с главой Женевского отделения Организации Объединенных Наций Татьяной Валовой.

Во время встречи Димаш выразил поддержку Организации, поделился творческими планами, отметив особую роль, которую могли бы играть известные личности в продвижении универсальных человеческих ценностей и идей мира и взаимопонимания. По мнению Димаша, когда слова перестают действовать, музыка может достучаться до сердец людей.

Кроме того, Димаш провел встречи во Дворце Вильсона – Управлении ООН по правам человека, и штаб-квартире Международной Организации по миграции, а позже посетил постоянное представительство Казахстана при ООН в Женеве. В ходе встречи с постоянным представителем Ерланом Алимбаевым казахстанский артист ознакомился с приоритетными направлениями Казахстана в работе на женевской площадке.

Также Димаш побывал во Дворце Наций — второй важнейшей резиденции ООН после Нью-Йорка, ознакомился с произведениями искусства, историческими документами и объектами в Женевской библиотеке и архивах ООН.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подарил Димашу Кудайбергену щенка тазы. Щенка артист назвал Ғарышкер. 

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