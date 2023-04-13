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"Единственный и неповторимый": Филипп Киркоров ответил на критику

"Единственный и неповторимый": Филипп Киркоров ответил на критику Фото: Instagram/fkirkorov/
Изменившийся до неузнаваемости российский певец опубликовал в Instagram пост, где иронично ответил всем, кто критикует его новый образ, сообщает Zakon.kz.

Певец выставил подборку своих фото с известными персонажами. Именно с этими героями в последние дни сравнивают обновленного Киркорова.

"Не я, и не он, и не ты, И то же, что я, и не то же: Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты… Выдаете желаемое за действительное. Сплетням стоп! Нет у меня двойников, тройников", – прокомментировал подборку Филипп Киркоров.

Исполнитель добавил, что может быть "и птичкой, и рыбкой", но "главное, что всегда я - Филипп Киркоров".


В начале февраля российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео на своей странице в Instagram. На нем "поп-король" предстал перед поклонниками в новом образе за стеклом. С этого момента на Киркорова обрушилась критика и шутки: его начали сравнивать с разными героями мемов, мультиков и фильмов. Некоторые и вовсе усомнились в подлинности артиста.

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