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Филипп Киркоров воссоединился с детьми

Филипп Киркоров воссоединился с детьми, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 16:28 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал новые фото с каникул с детьми из Греции. В кадре артист позирует с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, сообщает Zakon.kz.

Снимки размещены 5 августа на личной странице в Instagram со следующей подписью:

"Наконец-то вместе! Каникулы 2024".

Комментаторы единогласно пожелали хорошего отдыха звездному семейству.

Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года. Ее назвали в честь матери певца – Виктории Киркоровой – и его бывшей жены Аллы Пугачевой. 29 июня 2012 года музыкант стал отцом во второй раз – у него родился сын Мартин. По словам артиста, детей родила суррогатная мать в США.

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Не так давно Киркоров устроил домашнюю вечеринку в честь 12-летия своего сына Мартина. Помпезный праздник привел в недоумение многих пользователей Сети.

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