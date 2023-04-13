Объем маркированной обуви в Казахстане вырос на 80% за месяц

В марте 2023 года в стране маркировано 6 145 348 единиц обуви. Это на 80% больше, чем в феврале. Кроме этого отмечается 46%-ный рост активности работы бизнеса в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров по сравнению с прошлым годом, сообщает Zakon.kz.

В марте 2023 года в стране маркировано 6 145 348 единиц обуви. Это на 80% больше, чем в феврале. Кроме этого отмечается 46%-ный рост активности работы бизнеса в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров по сравнению с прошлым годом, рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.



С 1 апреля 2023 года в стране в полную силу вступили правила маркировки и прослеживаемости обувных товаров: с этого времени запрещено продавать обувь, не зарегистрированную в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ).

"В первую очередь маркировка направлена на защиту прав потребителей, которые будут иметь полную информацию о том, какой товар они собираются приобрести, и предоставляет ему право выбора. И вторая важная функция маркировки и прослеживаемости – это обеление рынка, то есть максимальное искоренение серого импорта и рынка нелегальной продукции", – отмечает председатель правления национального объединения предприятий легкой промышленности СРО QazTextileIndustry Гульмира Уахитова.

Для подготовки к обязательному процессу маркировки предпринимателям было предоставлено больше двух лет. Так, 30 июня 2019 года был запущен пилотный проект, а 1 ноября 2021 года правила маркировки обувных товаров стали законодательным правилом с многочисленными послаблениями для бизнеса.



Основная цель системы маркировки и прослеживаемости товаров – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. После регистрации карточки обувного товара в ИС МПТ появляются сведения о нем, на основе чего генерируется уникальный код маркировки товара. Благодаря ему каждая единица товара становится индивидуальной и отслеживается поэкземплярно.

Повлияет ли цифровая маркировка на удорожание обуви – в материале Zakon.kz.

