Повлияет ли цифровая маркировка на удорожание обуви

1 апреля подходит к концу период, когда можно было продавать обувь, которая не зарегистрирована в системе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Дистрибьюторы ответили на вопрос о том, повлечет ли это за собой рост стоимости обуви, сообщает Zakon.kz.

По данным представителей официальных дистрибьюторов, затраты на цифровую маркировку обуви составили не более 1% от стоимости и никак не повлияли на конечную стоимость поставляемой обуви этими компаниями.

Даурен Раманкул, основатель казахстанского бренда обуви, также заверил, что цифровая маркировка не отразилась на стоимости товара.

"Мы включили эти затраты в расходы, на 2-4% уменьшив свою маржинальность. На нашем потребителе введение цифровой маркировки никак не сказалось", – отметил он.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития напомнили, что обязательную цифровую маркировку обуви должны были ввести еще год назад. Однако предприниматели попросили дать им больше времени для адаптации к новым правилам.

Маркировка и прослеживаемость обувных товаров – это система, которая регистрирует информацию о каждом товаре, который поступает в страну, и прослеживает его через уникальный data-matrix код, демонстрируя весь путь товара от производителя/импортера до конечного потребителя.

Задача системы маркировки и прослеживаемости – сделать товарооборот в Казахстане прозрачным. Доля теневого оборота обуви в Казахстане составляет 48%. Это означает, что каждая вторая пара обуви ввезена в страну нелегально.

Китайская таможенная служба в 2021 году зафиксировала экспорт в Казахстан на сумму, превышающую казахстанские данные более чем в два раза, почти 780 млн долларов. Эти цифры оценивают объем теневой экономики в обороте обувных товаров. Это стало веской причиной для внедрения их прослеживаемости.



Для маркировки каждой обуви выпускается индивидуальный data-matrix код, который обходится предпринимателям в 2,68 тенге без НДС.

Правилами маркировки товаров не регламентированы обязательства по закупке дополнительных принтеров. Маркировку участник оборота может распечатать на обычном принтере. Наносят код маркировки только производители и импортеры обуви. К розничным продавцам обувь поступает уже промаркированная data-matrix кодом.

Процессы нанесения цифровой маркировки не требуют специальных знаний и привлечения бухгалтера или программиста. Малые предприятия могут осуществлять маркировку собственными силами. Пользоваться обучающими материалами по сервисам и бесплатными мобильными приложениями.

Так, по словам руководителя пресс-службы крупнейшей обувной сети Екатерины Железняковой, для их компании переход на систему цифровой маркировки стал незначительной нагрузкой.

"Думаю, крупные и серьезные игроки на рынке решили вопрос с введением маркировки внутри своих штатов. Понадобилось несколько дней, чтобы наши сотрудники разобрались в работе системы на складах. С какими-то сверхзатратами компания не столкнулась", – рассказала Екатерина Железнякова.

Производители поддерживают введение новых правил. Они ссылаются на желание вывести нелегальный бизнес из тени и добиться равной и добросовестной конкуренции между производителями.