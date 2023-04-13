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В алматинских горах объявлен высокий уровень лавинной опасности

В алматинских горах объявлен высокий высокий уровень лавинной опасности Фото: Zakon.kz
Только за последние трое суток в горах Алматы сошло 10 самопроизвольных лавин общим объемом более 183 тысяч куб. м, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДЧС, жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет.

По сведениям синоптиков, из-за выпавших осадков в горах Алматы с 6 по 10 апреля на Шымбулаке выпало 100 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег. На БАО выпало 106 мм осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег при норме 104 мм. Специалисты объявили высокий (красный) уровень лавинной опасности.

ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

Туристов, оказавшихся в горах, просят соблюдать все меры безопасности.

"Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8(727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", – сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы. 

Ранее в Алматы после камнепада перекрыли дорогу на Медеу.

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