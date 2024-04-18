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Десять больших лавин сошли в горах Алматы

Лавины сошли в горах Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:01 Фото: pixabay
В горах Алматы накануне, 17 апреля, сошли 10 лавин, сообщает Zakon.kz.

Информацией поделились в "Казселезащите".

"17 апреля 2024 года в лавиносборах бассейна рек Улкен и Киши Алматы самопроизвольно сошли 10 лавин общим объемом 55 320 кубометров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

ГУ "Казселезащита" рекомендует не посещать горы в ближайшие дни из-за высокой степени лавинной опасности.

17 апреля оплывина сошла прямо на дорогу в Алматы.

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