Десять больших лавин сошли в горах Алматы
Фото: pixabay
В горах Алматы накануне, 17 апреля, сошли 10 лавин, сообщает Zakon.kz.
Информацией поделились в "Казселезащите".
"17 апреля 2024 года в лавиносборах бассейна рек Улкен и Киши Алматы самопроизвольно сошли 10 лавин общим объемом 55 320 кубометров. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
ГУ "Казселезащита" рекомендует не посещать горы в ближайшие дни из-за высокой степени лавинной опасности.
17 апреля оплывина сошла прямо на дорогу в Алматы.
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