Южная Корея будет выплачивать затворникам 490 долларов взамен на выход из дома

Программа предназначена для людей в возрасте от 9 до 24 лет, которые испытывают крайнюю асоциальность и замкнутость, сообщает Zakon.kz.

В рамках новой меры, принятой Министерством гендерного равенства и семьи, Южная Корея предложит молодым людям, ведущим затворнический образ жизни, ежемесячное пособие в размере 650 000 вон (490 долларов, или 221 тыс. тенге), чтобы побудить их покинуть свой дом. Эта мера также предусматривает поддержку в области образования, трудоустройства и здравоохранения, сообщает The Guardian.

Правительство планирует сделать так, чтобы людям, известным как "хикикомори", было легче выйти из дома, чтобы добраться до школы, университета или работы.

В программу включили ежемесячное пособие на проживание для людей в возрасте от 9 до 24 лет, которые испытывают крайнюю социальную замкнутость. Программа также включает пособие на оплату культурных мероприятий для подростков.



По данным Корейского института здравоохранения и социальных вопросов, около 350 тыс. человек в возрасте от 19 до 39 лет в Южной Корее считаются одинокими или изолированными – около 3% этой возрастной группы. Уединенные молодые люди часто являются выходцами из неблагополучных семей, а 40% начали вести затворнический образ жизни в подростковом возрасте, говорится в правительственном документе.

В документе приводятся примеры из практики, в которых молодые люди используют затворничество как способ справиться с неудачами в семейной жизни.

Один неназванный молодой человек описал свое состояние как результат домашнего насилия.

"Когда мне было 15 лет, домашнее насилие довело меня до такой депрессии, что я стал жить в уединении. Вялый человек, который большую часть времени спит или у которого нет выбора, кроме как поесть, когда голоден, и снова лечь спать". Житель Южной Кореи

Другой рассказал, что стал затворником, когда его семья "обанкротилась".

Новые меры направлены на усиление государственной поддержки, чтобы дать возможность молодым людям, ведущим затворнический образ жизни, восстановить свою повседневную жизнь и реинтегрироваться в общество.

Среди других видов поддержки – оплата коррекции внешности пострадавших, включая шрамы, "которых подростки могут стыдиться", а также помощь в приобретении школьных и спортивных принадлежностей.

В Южной Корее также довольно высокий уровень безработицы среди молодежи – 7,2%. Власти пытаются решить проблему стремительно снижающейся рождаемости, которая еще больше угрожает производительности.

"Эта политика, по сути, является мерой социального обеспечения. Хорошо попробовать различные подходы к увеличению численности населения трудоспособного возраста, но это нельзя рассматривать как долгосрочное решение проблемы". Профессор политологии в Университете Мёнчжи в Сеуле Шин Юл

Президент Юн Сук Ёль в прошлом месяце объявил рождаемость "важнейшей национальной задачей".

В 2023 году Южная Корея стала единственной страной в мире с коэффициентом рождаемости ниже единицы, при этом женщины рожают в среднем 0,78 ребенка.

Многие причины, по которым женщины предпочитают не заводить детей, носят экономический характер: высокая стоимость воспитания детей, экономический спад, ограниченные перспективы трудоустройства и растущая стоимость жилья.