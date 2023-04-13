Антикор ВКО защитил права 107 предпринимателей

На площадке региональной службы коммуникаций руководитель Антикоррупционной службы Восточного Казахстана Денис Шакенов провел брифинг о деятельности Департамента и принимаемых мерах по защите бизнеса.

С января 2023 года Антикоррупционной службой запущен проект по защите предпринимателей. Цель проекта – помогать предпринимателям в преодолении административных барьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечить соблюдение сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений.



"В рамках проекта мы занимаемся решением конкретных проблем бизнеса, с которыми сталкиваются предприниматели при оформлении земли, получении разрешений, подключении коммуникаций, а также предоставлении мер господдержки. На сегодняшний день по обращениям предпринимателей защищены права 107 предпринимателей. Обращения и предложения представителей бизнеса принимаются через страницу в Facebook, также предприниматели могут обращаться в Департамент, также по короткому номеру 1424 в Call-центр Агентства". Денис Шакенов

К примеру, заявления крестьянских хозяйств о продлении сроков аренды земельных участков в районе Алтай необоснованно направлялись на рассмотрение земельных комиссий, тогда как подлежали автоматическому продлению. Департаменту удалось устранить коррупционный риск и право пользования земельными участками трех крестьянских хозяйств продлено на 10 лет без рассмотрения земельной комиссией. По данному факту Агентством инициировано разъяснительное письмо Комитета по управлению земельными ресурсами по всей стране.

Также один из предпринимателей столкнулся с проблемой получения разрешения на транзит груза через территорию Казахстана, что привело к задержке грузовой автомашины, прибывшей из Китая.

Благодаря обращению в Колл-центр Агентства 1424 и пересмотру решения специальной комиссией Комитета транспортного контроля предприниматель получил необходимый документ, который позволил автомашине беспрепятственно продолжить свой путь.