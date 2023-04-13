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Казахстанские гостиницы стали больше зарабатывать

бизнес Фото: pixabay
Прибыль казахстанских гостиниц, баз отдыха, хостелов достигла 183 млрд тенге. Это на 67% больше, чем в 2021 году. Такие данные 13 апреля озвучили в Министерстве культуры и спорта Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Больше всех заработали предприниматели города Алматы – 56,2 млрд тенге. Столичные места размещения получили прибыль в 35,2 млрд тенге.

Чаще всего туристы останавливались в городах Алматы, Шымкент, Астана, а также в Алматинской, Мангистауской и Туркестанской областях.

Как отметил председатель Комитета индустрии туризма Дастан Рыспеков, рост прибыли зафиксирован во всех регионах страны. 

"Министерство культуры и спорта прорабатывает возможности увеличения сроков кредитования проектов туротрасли, а также лимита субсидирования по выданным кредитам. Все это делается для повышения предпринимательской и инвестиционной активности в регионах с туристическим потенциалом", – сказал Дастан Рыспеков.

Ранее в стране запустили сразу несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма. Среди них – частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования.

  • За строительство и реконструкцию туристических объектов субъекту предпринимательства возмещается 10% от его затрат. Столько же бизнесмену полагается за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания).
  • За приобретение туристических автобусов на 8 и более посадочных мест введена компенсация в размере 25%. В таком же объеме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов.
  • Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 тыс. тенге в месяц).

Какие города Казахстана выбирают иностранные туристы, назвал 6 апреля вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

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Ирина Лукичева
Астана Алматы Казахстан
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