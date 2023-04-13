Пять миллионов тенге штрафа заплатит ТОО "Караганды Жарык"

ДКРЕМ Карагандинской области оштрафовал ТОО "Караганды Жарык" на сумму около пяти миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

В адрес ДКРЕМ поступило обращение юридического лица касательно необоснованного отказа ТОО "Караганды Жарык" в заключении договора на услугу по передаче электрической энергии, в связи с чем была проведена внеплановая проверка деятельности ТОО "Караганды Жарык", по результатам которой вынесено предписание об устранении нарушений.



В отношении субъекта-монополиста также возбуждено административное производство по части 4 статьи 164 КОАП РК, которое по ходатайству субъекта передано на рассмотрение в суд.

"Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды от 30 марта 2023 года ТОО "Караганды Жарык" привлечено к административной ответственности за допущенное ограничение доступа к регулируемым услугам с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 4 900 800 тенге", – говорится в сообщении ДКРЕМ Карагандинской области.

Вышеуказанное постановление суда на сегодняшний день в законную силу не вступило и может быть обжаловано ТОО "Караганды Жарык" в течение 10 суток со дня вручения копии постановления суда.

В конце марта стало известно, что монополист заплатит штраф 78 млн тенге за завышенные цены на газ.