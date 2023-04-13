В Казахстане пересчитают сайгаков с воздуха

С 15 апреля 2023 года на территории Казахстана начнется авиаучет сайгаков для определения численности вида на территории страны, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства экологии, авиаучет проведут сотрудники РГКП "ПО "Охотзоопром" совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).

"Учетная группа разделена на две команды: одна – в бетпакдалинской популяции, вторая – в уральской и устюртской популяциях", – говорится в публикации.

Отмечено, что в этом году авиаучет составит около 200 летных часов на вертолете.

"По данным авиаучета 2022 года, численность сайгаков в Казахстане составила 1,3 млн особей", – уточнили в ведомстве.

7 апреля стало известно о том, что в двух областях Казахстана обнаружили 650 туш мертвых сайгаков.