В Казахстане пересчитают сайгаков с воздуха
По данным Министерства экологии, авиаучет проведут сотрудники РГКП "ПО "Охотзоопром" совместно с областными территориальными инспекциями Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК).
"Учетная группа разделена на две команды: одна – в бетпакдалинской популяции, вторая – в уральской и устюртской популяциях", – говорится в публикации.
Отмечено, что в этом году авиаучет составит около 200 летных часов на вертолете.
"По данным авиаучета 2022 года, численность сайгаков в Казахстане составила 1,3 млн особей", – уточнили в ведомстве.
7 апреля стало известно о том, что в двух областях Казахстана обнаружили 650 туш мертвых сайгаков.