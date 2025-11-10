В Акорде рассказали, зачем Токаев посетит Россию

Сегодня, 10 ноября 2025 года, Акорда официально анонсировала визит Касым-Жомарта Токаева в Россию, сообщает Zakon.kz.

Как указано в распространенном сообщении, президент 11-12 ноября совершит государственный визит в Российскую Федерацию.

"Глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным, а также в формате видеоконференцсвязи выступит на пленарной сессии проходящего в Уральске XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", – сказано в информации.

В рамках визита также планируется подписание ряда важных двусторонних документов.

Сегодня, 10 ноября, Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова. На встрече рассмотрели ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита главы государства в Москву.