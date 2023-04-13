"Бывают дни, когда хочется забросить теннис" – Рыбакина

13 апреля в Астане прошла пресс-конференция женской сборной Казахстана по теннису, которая играет в матче Кубка Билли Джин Кинг. Елена Рыбакина призналась, что у всех бывают дни, когда хочется забросить теннис, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина ответила на вопрос журналиста, откуда она черпает поддержку после поражений.

"У всех бывают дни, когда хочется, может быть, забросить теннис. Такие мысли часто появляются после обидных поражений. Но, сыграв финал сейчас, во-первых, это был очень хороший результат, потом удалось продолжить так же хорошо выступать. В целом, меня поддерживают, конечно же, семья, друзья, команда. И с ними я нахожусь достаточно много времени вместе. И мне повезло, что, несмотря на результаты, всегда есть поддержка. Проигрыша не избежать. Ты не можешь выигрывать постоянно, с этим нужно смириться и продолжать работать". Елена Рыбакина

Спортсменка также рассказала, как восстанавливается после соревнований. Чаще всего это самые стандартные вещи – хороший сон, правильное питание. А вот свободного времени у девушки не так много. Она старается его проводить с близкими и друзьями.

К предстоящему турниру спортсменки готовы, однако признались, что нуждаются в поддержке болельщиков.

"Мы настраиваемся на этот матч. Я надеюсь, будет много болельщиков. Мы опять играем дома, это очень приятно. Нам нужна домашняя поддержка, и мы очень хорошо себя здесь чувствуем, надеюсь, все получится". Капитан команды Ярослава Шведова

Елена Рыбакина призналась, что не привыкла к такой громкой поддержке болельщиков, которую она испытала на матче в Казахстане. Но это заряжает ее энергией и помогает в трудные моменты.

Юлия Путинцева рассказала, что ей громкие овации очень нравятся.

"Потрясающе. Болейте, поддерживайте. Барабаны люблю, трубача мне, пожалуйста, позовите обязательно. Я без них никуда. Матч будет тяжелый, нужно будет применить весь свой арсенал. И буду стараться победить". Юлия Путинцева

Поинтересовались журналисты и тем, будут ли девушки танцевать победные танцы, если обыграют соперниц.

"Я сама не сильна в танцах, может, что-то выберем эмоциональное. Надо у нашего менеджера платья спросить какие-нибудь красивые. У нас Юля по танцам. Я думаю, в случае победы на Кубке всей командой станцуем вместе с Болатом Жамитовичем (Утемуратов, глава Федерации тенниса. – Прим. ред.)". Ярослава Шведова

В Астане состоялась жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг. В матче встретятся женские сборные Казахстана и Польши.



Кубок Билли Джин Кинг – крупнейшие международные командные соревнования в женском теннисе. Организатором турнира является Международная федерация тенниса. До 2020 года он назывался Кубком Федерации, в сентябре был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг.

